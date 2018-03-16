Seçim ittifaklarına imkan veren yasa Resmi Gazete'de

AKP ve MHP'nin ortak olarak sunduğu ve siyasi partilerin seçim ittifaklarına imkan veren yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 26 maddelik "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile siyasi partilere kimlik ve logolarını koruyarak seçim ittifakı yapabilme imkanı getiriyor. Yasa ayrıca bir partinin seçimlerde başka bir siyasi partiyi desteklemesinin önündeki yasağı da kaldırıyor.

Düzenleme ile yüzde 10'luk seçim barajı korunurken, seçim güvenliği gerekçesiyle bazı sandıkların birleştirilebilmesi ve herhangi bir seçmenin talebiyle sandık başlarına kolluk kuvveti çağrılabilmesi de öngörülüyor.

Yasa, 9 Mart'ta Meclis Anayasa Komisyonu'nda, bu hafta içinde de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış, dün akşam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştı.

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