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OHAL 3 ay daha uzatılıyor

18.01.2018 - 08:21

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının üç ay daha uzatılmasına dair tezkerenin TBMM Başkanlığı'na gönderildiğini söyledi.

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Bakanlar Kurulu sonrası değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) tavsiye kararı doğrultusunda OHAL'in üç ay daha uzatılmasını değerlendirdiklerini kaydederek, "19 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere olağanüstü halin üç ay daha uzatılmasını benimsemiş. Bu konuda hazırlanan tezkere, TBMM Başkanlığı'na gönderilmiştir" dedi.


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