‹ Önceki Haber BES kumbarasına 17 milyar lira girdi BES kumbarasına 17 milyar lira girdi Sonraki Haber › Dolar 3.75'in üzerini gördü Dolar 3.75'in üzerini gördü

Merkel koalisyon görüşmelerinden umutlu

08.01.2018 - 09:13 | Son Güncelleme : 08.01.2018 - 09:56

Merkel, koalisyon ön görüşmelerinin öncesinde yaptığı açıklamada, "Başaracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Hükümet kurma arayışında olan Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında 5 gün sürecek koalisyon ön görüşmelerinin ilki bugün gerçekleşti. SPG Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye CDU Genel Başbakanı ve Başbakan Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ve diğer ilgililer katıldı.

Parti liderlerinin yanı sıra maliye, ekonomi, ulaşım, enerji, tarım, iş piyasası ve istihdam, aile, göç, içişleri, Avrupa, dış ve savunma politikası gibi alt dallarda oluşturulan gruplar arasında da ön görüşmeler gerçekleştirildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bir sonraki görüşme ise CDU Genel Merkezi olan Konrad Adenauer Haus'ta yapılacak. Üçüncü görüşme ise Bavyera Eyaleti'nin Berlin temsilciliğinde olacak.

"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Merkel görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Başaracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı. Yapılacak çok iş olduğuna işaret eden Merkel, gelecek günlerde Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD'nin son derece hızlı ve yoğun bir biçimde çalışacağını belirtti.

Schulz ise siyaset ve devletin modernleştirilmesini ve Almanya'nın çağa uygun bir hale getirilmesi gerektiğini aktardı. Görüşmelerin ucunun açık olacağını vurgulayan Schulz, ''Ancak kırmızı çizgi çekmiyoruz. Aksine daha çok kırmızı (sosyal demokrat) bir politikanın Almanya'da uygulanmasını istiyoruz.'' dedi.

Seehofer de görüşmelere belirli ön koşullarla girmediğini ancak parti profillerini de aşındırmayacaklarını kaydetti.

12 Ocak’ta tamamlanması planlanan öngörüşmelerin ardından çıkacak sonuçlar daha sonra partilerin yetkili kurullarında ele alınacak.

SPD, 21 Ocak’ta olağanüstü kurultay düzenleyerek görüşmeleri üyeleriyle birlikte değerlendirecek.

GÖRÜŞMELER BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon ön görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu nedenle ülkede gözler, son 4 yıldır ülkeyi yöneten ve "büyük koalisyon " olarak adlandırılan CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon görüşmelerine çevrildi. 

Bu görüşmelerin de başarısızlıkla sonuçlanması durumunda CDU/CSU'nun azınlık hükümeti kurmayı denemesi ya da erken seçim yapılması gündeme gelecek


Etiketler

  • Angela Merkel
  • Hristiyan Demokrat Parti
  • Hristiyan Sosyal Birlik Partisi
  • Sosyal Demokrat Parti
‹ Önceki Haber BES kumbarasına 17 milyar lira girdi BES kumbarasına 17 milyar lira girdi Sonraki Haber › Dolar 3.75'in üzerini gördü Dolar 3.75'in üzerini gördü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.305 Değişim: -0,29% Hacim : 6.281 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 116.229 08.01.2018 Yüksek 117.784
Açılış: 117.514
3,7460 Değişim: 0,16%
Düşük 3,7326 08.01.2018 Yüksek 3,7565
Açılış: 3,73995
4,4863 Değişim: -0,17%
Düşük 4,4860 08.01.2018 Yüksek 4,5080
Açılış: 4,494
158,81 Değişim: 0,21%
Düşük 158,37 08.01.2018 Yüksek 159,34
Açılış: 158,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.