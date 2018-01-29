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Meclis'in gündeminde 'Afrin' olacak

29.01.2018 - 08:41

Meclis'in bu haftaki en önemli gündem maddesi Afrin operasyonu olacak.

TBMM, bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına yarın tekrar başlarken, bu haftaki en önemli gündem maddesi Suriye'de Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu olacak. Afrin'deki YPG/PYD unsunlarına yönelik olarak TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte gerçekleştirdiği operasyonda bugün onuncu güne girildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, operasyondaki son duruma ilişkin milletvekilerini TBMM Genel Kurulunda yarın bilgilendirecek.

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TBMM Genel Kurulu gündemi sırasında bekleyen, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) görüşülmesi ise siyasi parti grupları arasında uzlaşma olması halinde, 31 Ocak Çarşamba ile 1 Şubat Perşembe günlerinde olacak. KHK'ların görüşülmemesi halinde, bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.

Meclis Dışişleri Komisyonu'nun 31 Ocak günkü toplantısında da, Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, KKTC ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşma kapsamında komisyon üyelerine brifing verecek.

TBMM'de her hafta olduğu gibi bu Salı günü de partilerin grup toplantıları düzenlenirken, bu hafta AKP'li vekillere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hitap etmesi bekleniyor. 


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