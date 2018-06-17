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Meclis yeni döneme hazırlanıyor

17.06.2018 - 15:06
Meclis yeni döneme hazırlanıyor

TBMM Başkanlığı, yeni dönemde milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kurul'daki oturma düzeni ve yeni oda tahsisi için çalışmalarına hız verdi. Genel Kurul Salonu'na yerleştirilecek ek koltukların siparişi verildi.

TBMM Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, milletvekili sayısının artması nedeniyle başladığı hazırlıklarına hız verdi. TBMM yönetimi, Genel Kurul'daki oturma düzeninden, milletvekili odalarına, Meclis yerleşkesinin peyzajından restoranların yenilenmesine kadar bir dizi alanda çalışma yürütüyor.

24 Haziran seçiminin gerçekleşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya başlamasıyla milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Meclis Başkanlığı, milletvekili sayısındaki artış nedeniyle Genel Kurul'daki oturma düzenininden, yeni oda yapımı ve fiziki mekanlardaki diğer düzenlemelere ilişkin birçok çalışma başlattı.

Öncelikle 50 yeni milletvekili için oda arayışına girildi. Bu kapsamda, oda açığını kapatmak için Halkla İlişkiler Binası'nda yer alan komisyon başkanlarının kullandığı odalar ikiye bölünerek, yeni odalar inşa edilecek. Komisyon başkanlarına da ana binada yeni odalar verilecek.

Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeninde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre, salona ek koltuklar konulacağı alanın 600 milletvekiline uygun olarak yeniden tasarlanması planlanıyor. Siparişi verilen yeni koltukların, gelmesinin ardından montaj çalışması en kısa zamanda yapılacak.

Meclis yönetimi, peyzaj çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda, Meclisin serasındaki fidanlık alanı yeni ağaç üretimi için genişletildi. 88 ağaç türünün bir arada görülmesine imkan sağlayan yerleşkede, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması da yapıldı.

Meclis içerisinde yer alan camiye giden yol da ışıklandırıldı.

Bu arada, restoran bölümündeki, mutfaklar ile mutfak malzemeleri de yenilenecek.


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