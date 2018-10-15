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Meclis 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak

15.10.2018 - 08:58 | Son Güncelleme :
Meclis 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak

TBMM bu hafta geçtiğimiz günlerde sunulan ve bazı trafik cezalarının artırılmasını düzenleyen kanun teklifi için mesai yapacak.

AKP grubunca hazırlanan "Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" bugün ilk olarak TBMM İçişleri Komisyonu'nda ele alınmaya başlanacak. Teklif komisyonun ardından Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklife göre, çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirilecek ve yasağa uymayanlara 1,002 TL ceza kesilecek.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olan ceza 235 liraya çıkarılırken, verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza 488 TL olacak.

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Teklifle, kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235 lira ceza uygulanıyor.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek.

Teklife göre hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 lira, yüzde 30-50 aşmada 488 lira, yüzde 50'den fazla aşmada ise 1,002 TL ceza uygulanacak. İhlalin bir yıl içinde beş kez tekrarlanması halinde, sürücü belgesi bir yıl süre ile alınırken, buna ilaveten beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanlara "sürücü belgesi iptali" düzenlenecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 TL ceza da 235 TL'ye çıkarılıyor.

Genel Kurulda bu hafta ayrıca Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de ele alınacak.

Partilerin grup toplantılarının da her hafta olduğu gibi yarın yapılması planlanıyor.

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