Meclis kritik haftaya başlıyor! İşte gündem maddeleri

TBMM bu hafta geniş kapsamlı torba tasarı ile yenilenen KDV kanun tasarısı için mesai harcayacak.

Meclis Genel Kurulu'nun bu iki tasarıyı bitirebilmek için bu hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin yanı sıra Cuma günü de çalışması planlanıyor.

Genel Kurulda yarın şimdiye kadar 49 maddesi kabul edilen ve torba tasarı olarak bilinen "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının" görüşmelerine devam edilecek. Tasarıyla, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe eleman alan işverenlere, 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.

On altı yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırarak yeni araç alanlara, 10,000 liraya kadar ÖTV teşviğinin getirildiği tasarıyla kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

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Tasarının tartışma yaratan internet yayınları ile ilgili maddesine göre de içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

KDV KANUN TASARISI

Genel kurulda torba tasarının yasalaşmasının ardından, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

Tasarıya göre, mükelleflerin alışları nedeniyle ödedikleri KDV'nin 12 ay boyunca indirim yoluyla giderilemeyip devretmesi durumunda iade edilmesine imkan sağlanacak. Maliye Bakanlığı, bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan devreden KDV'yi vergi incelemeleri yaparak iade edecek.

Tasarıya sonradan eklenen maddeye göre devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin 2017 yılı sonu itibariyle ödenmeyen ilaç ve tıbbi malzeme borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek.

Partilerin grup toplantıları da her hafta olduğu gibi yarın düzenlenecek