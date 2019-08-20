İtalya Başbakanı Conte'den istifa kararı | Politika Haberleri

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, koalisyon partisi Kuzey Birliği'nin güven oylaması önergesi verme kararı almasının ardından bugün yaptığı konuşmada ilerleyen saatlerde istifa edeceğini açıkladı.

Kuzey Birliği'nin kararı ardından başlayan siyasi kriz hakkında yapılan parlamento oturumunda konuşan Conte, istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya vereceğini, erken seçimlere gitme ya da yeni bir koalisyon oluşturma kararını Mattarella'nın alacağını ifade etti.