İşte hükümette yeni görev dağılımı!

Yeni Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ, kabine revizyonundan sonra yapılan ilk toplantısının ardından başbakan yardımcılarının görev dağılımını açıkladı.

Yeni Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ’ın Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor. Bozdağ'ın açıklamaları özetle şöyle: "Başbakan yardımcılarının grevlerine dahil düzenleme yapıldı. MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan sayın başbakanımıza bağlı olarak çalışacaklardır. TBMM, Danıştay Diyanet TRT ve AA ile ilgili konular başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından deruhte edilecektir. Ekonomi koordinasyonu ve bankalar başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından deruhte edilecektir. RTÜK Atatürk dil ve tarih kurumu Fikri ışık bakanımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Kıbrıs işleri koordinasyonu ve ayrıca AFAD ve yatırım ajansıyla ilgili işleri Recep Akdağ yürütecektir."

YENİ KABİNE İLK KEZ TOPLANDI

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı.

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Daha önce Bakanlar Kuruluna Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, Başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.