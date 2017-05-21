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İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi

21.05.2017 - 19:25 | Son Güncelleme : 22.05.2017 - 09:11

AK Parti olağanüstü kongresinde yeni MKYK listesi belli oldu.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler de belli oldu. MKYK listesine 19 yeni isim girdi.

MKYK’da şu isimler yer aldı:

Abdülhamit Gül
Ahmet Sorgun
Ali Aydınlıoğlu
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Binali Yıldırım
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Erol Kaya
Ethem Sancak
Fatih Şahin
Fevzi Şanverdi
Hacı Ahmet Özdemir
Hamza Dağ
Harun Karacan
H. Kübra Öztürk
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İ. Emrah Karayel
Jülide Sarıeroğlu
Mahir Ünal
Markar Esayan
Mehmet Emin Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Savaş
Mustafa Şentop
Mustafa Yel
Nurettin Canikli
Öznur Çalık
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rumeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Vedat Demiröz
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış


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