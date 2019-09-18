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İspanya yeniden sandık başına gidecek

18.09.2019 - 09:29
İspanya yeniden sandık başına gidecek | Politika Haberleri

İspanya'da hiçbir partinin yeterli çoğunluğa nisan seçimlerinin ardından aylarca süren denemelere rağmen hükümet kurulamayınca halk dört yılda dördüncü kez sandığa gidiyor.

Yeni seçimlerin herhangi bir partinin lehine sonuçları değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu. Euro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi İspanya'da Nisan ayındaki seçimlerden Sosyalistler birinci parti olarak çıksa da tek başlarına hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Reuters'in haberine göre; aylar süren koalisyon müzakelerini birbirlerine karşılık suçlamalar yönelterek geçiren siyasi partiler arasında dün ve Pazartesi yapılan göürüşmelerden de sonuç çıkmadı.

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Sosyalist Parti lider Pedro Sanchez "(Parlamentoda) hükümet kuracak çoğunluk hiç kimsede yok bu yüzden 10 Kasım'da tekrar seçime gitmekten başka şansımız bulunmuyor" dedi.

Son seçim anketleri seçimlerin tekrarlanmasının Sosyalist Parti oylarını artıracağını gösterse de bu artış tek başlarına hükümet kurmaya yetecek 350 sandalyeye ulaşmalarına yetecek gibi gözükmüyor.

Hükümetin bir türlü kurulamadığı dönemde İspanya ekonomisi çok zarar görmüş gibi gözükmese de finans uzmanları reformların ertelenmesinin işçi ve emekli maaşları üzerinde negatif etki oluşturmaya başlayacağını söylüyor.


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