İngiltere'nin yeni başbakanı 23 Temmuz'da açıklanacak | Politika Haberleri

İngiltere'de Muhafazakar Parti, yeni başbakanın kim olacağının 23 Temmuz Salı günü açıklanacağını söyledi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti, yeni başbakanın Boris Johnson mı Jeremy Hunt mı olacağının 23 Temmuz Salı günü açıklanacağını belirtti.

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Parti, Theresa May'in yerine kimin geçeceğine karar verecek olan 160 bin civarındaki Muhafazakar Parti üyesinin posta yoluyla katıldığı oylamanın 22 Temmuz'da sona ereceğini ve kazananın 23 Temmuz'da açıklanacağını ifade etti.