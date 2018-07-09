İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson bugün görevinden istifa etti.

Brexit Bakanı David Davis de Avrupa Birliği'nden ayrılma hazırlıklarına, "gönülsüz de olsa" katılmak istemediğini açıklayarak dün gece istifa etmişti.

Reuters'in haberine göre; Başbakan Theresa May, kabinesinde Brexit konusundaki görüş ayrılıklarını gidermek için Cuma günü tüm bakanlarıyla önemli bir toplantı yapmıştı.

May'in makamından yapılan açıklamada "Başbakan, bugün öğleden sonra, Boris Johnson'un dışişleri bakanlığından istifasını kabul etti. Yerine gelecek isim kısa bir süre sonra açıklanacak. Başbakan Boris'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti" denildi.

Johnson'un istifasından sonra sterlin düşerken, dolar endeksi günün zirvesine yükseldi.

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