‹ Önceki Haber Otomobil devinin fabrikasına el konuldu Otomobil devinin fabrikasına el konuldu Sonraki Haber › Mavi Jeans halka arz ediliyor Mavi Jeans halka arz ediliyor

İngiltere Başbakanı May'e parlamentodan destek

20.04.2017 - 09:52

İngiltere Başbakanı May 8 Haziran'da erken seçim için parlamentonun desteğini aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden ayrılma görüşmelerinde elini güçlendireceğini ve İngiltere'deki bölünmeye çare olacağını savunduğu 8 Haziran erken seçimleri için parlamentonun desteğini aldı.

May normalde 2020 yılında yapılması planlanan seçimleri erkene alma kararıyla Salı günü müttefikleri ve muhalifleri şaşırtırken, bu kararın iki yıl sürecek olan Brexit için sona yaklaşan görüşmelerde önceliklerin çakışmasını engellemeye yardımcı olacağını belirtti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

8 Haziran'da yapılmasını istediği erken seçimler için 650 kişilik parlamentoda 522 kişinin desteğini alırken, yalnızca 13 kişi buna karşı oy kullandı.

May'in yeni bir beş yıllık dönem kazanacağı ve parlamentodaki çoğunluğunu 100 koltuk daha artırarak AB ile ayrılık görüşmelerini daha pürüzsüz bir ortamda yürütüp İngiltere ekonomisine daha az zarar vereceği tahmin edilen seçim kararının ardından sterlin altı buçuk ayın zirvesine yakın bir seyir izledi.

May, "Genel seçimler ülkeye beş yıllığına görüşmeleri iyi bir şekilde ilerletecek ve sonuç olarak başarıya ulaşacak güçlü ve istikrarlı bir liderlik sağlayacak ve bu çok kritik" dedi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Otomobil devinin fabrikasına el konuldu Otomobil devinin fabrikasına el konuldu Sonraki Haber › Mavi Jeans halka arz ediliyor Mavi Jeans halka arz ediliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
92.039 Değişim: 1,36% Hacim : 4.823 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 91.148 20.04.2017 Yüksek 92.117
Açılış: 91.166
3,6499 Değişim: -0,63%
Düşük 3,6270 20.04.2017 Yüksek 3,6784
Açılış: 3,67295
3,9185 Değişim: -0,43%
Düşük 3,9043 20.04.2017 Yüksek 3,9429
Açılış: 3,93535
150,20 Değişim: -0,68%
Düşük 149,14 20.04.2017 Yüksek 151,38
Açılış: 151,22
1,0727 Değişim: 0,15%
Düşük 1,0709 20.04.2017 Yüksek 1,0777
Açılış: 1,07108
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.