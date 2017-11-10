"İki ülke arasında yeni sayfa açılacak"

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile yaptıkları 1 saat 20 dakikalık görüşmenin "çok verimli" geçtiğini ve diyalogun devamı kararı aldıklarını söyledi. Murat Yetkin New York'tan bildiriyor...

Pence ile görüşmesi ardından Washington-New York yolculuğu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Diyalogun devam etmesini kararlaştırdık. Sorunları anlık müdahalelerle, telefonlarla çözümü konusunda mutabık kaldık. 24 saat karşılıklı telefonlarımız ulaşılabilir olacak."

Hürriyet Gazetesi yazarı Murat Yetkin'in haberine göre; Pence ile YPG'ye verilen silahlardan FETÖ ile mücadeleye, Rıza Zarrab davalarına dek iki ülke arasındaki bütün konuları ele aldıklarını söyleyen Yıldırım, görüşmenin genel olarak "müspet" hava içinde geçtiğini söyledi.

Türkiye ve ABD arasındaki son zamanlarda kötüleşen ilişkilerin iki ülkeye de faydasının olmadığı konusunda Pence ile görüş birliğinde olduklarını söyleyen Yıldırım, "Siyasetçiler olarak, ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkileri zedeleyen konuları aradan çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yıldırım'ın sözleri, Beyaz Saray'dan yapılan "yeni bir sayfa açılacak" açıklamasıyla birlikte değerlendirildiğinde, görüşmenin amacına ulaştığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump ile son dönemde iyi işlemeyen iletişimin ili numaralar, yani Yıldırım ve Pence tarafından kurulduğu söylenebilir.

Yıldırım, Pence ile yaptıkları görüşmenin ardından uçakta şu açıklamalarda bulundu:

Görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayan Yıldırım "Doğrusunu isterseniz çok verimli geçti. Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz İkili konuları bölgesel konuları ele aldık. iki ülke arasındaki son zamanlardaki ilişkilerin ne Türkiye ne ABD'ye bir faydasının olmadığını söyledik" dedi.

DELİLLER HUKUKİ DEĞİL

Yıldırım İran'a uygulanan ambargonun delinmesi iddiasıyla ilgili ABD'de görülen davayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka siyasetçiler olarak ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkileri zedeleyen konuları aradan çıkarmak için düşüncelerimizi paylaştık Burada davalarla ilgili delillerin elde ediliş şekli, ambargo davası bunların hukuki olmadığı, bunları hazırlayanların Türkiye'de yargılandığını, bu şeklide bir yargılamanın sonuçlarının hukukun temel kurallarına aykırı olacağından bahsettik.. Gereken hassasiyetin gösterilmesini kaldı ki bu davanın bir ambargo ihlali olarak düşünülmesinin doğru olmadığını söyledik."

FETÖ'NÜN FAALİYETLERİNİN KISITLAYIN

FETÖ konusunda gerekli belgelerin verildiğinin altını çizen Yıldırım "FETÖ konusunda da somut adım atılmasını istedik. Belgeleri bilgileri verdik. Bizim kanaatimiz bu darbenin arkasında FETÖ var. İadesi için gereken işlemlerin başlatılmasını istiyoruz. Faaliyetlerinin kısıtlanmasını istiyoruz. Bu konuda ülke olarak hassasiyetimizin en üst seviyede olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.

RAHİP DAVASI VE KONSOLOSLUK ÇALIŞANI

ABD ve Türkiye arasında gerileme neden olan rahip ve konsolosluk olayı ile ilgili ise Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Buna karşılık rahip davası, konsolosluk çalışanı yargılanmaları gündeme getirildi. Bu davaların seyriyle ilgili tedirginiz dedi Pence, Bunların bir şekilde süreçlerin hızlandırılmasını istedi. Hukuk devleti ilkeleri siz de de bizde de geçerli dedik. Büyük fotoğrafa odaklanmamız lazım. Buradaki hukuki süreçlerin ilişkilerimizi tamiri imkansız hale getirmemesine özen göstermemiz lazım. İkimizin de hedefi ilişkilerin geldiği noktadan müspet bir noktaya taşımak. Bu konuda ABD ve Türkiye tarafı da müspet düşünüyoruz."

YPG GERİLİMİ

Yıldırım ABD'nin PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye silah vermesini konusunda "Her iki ülkenin başkanları arasındaki iyi ilişkilerin uygulamaya yansıması için başkan yardımcısı ve bana önemli işlerin düştüğünü konuştuk. Bölgeyle ilgili Irak'la ilgili ilişkilerin YPG konusunu çok açık bir şeklide konuştuk. Bu konudaki hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz dediler. DEAŞ gitti artık ortaklığı bozun dedik. Bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi. Silahlar PKK'ya geçiyor tespitini yaptık. Bu konuda bir şeyler yapmak lazım dedik. 'Hassasiyetini anlıyoruz' dedi. 'Bu ortaklığımız biraz daha devam edecek' dedi. "Silahların kontrolünü daha yakından takip edeceğiz. Sizin bu konudaki hassasiyetini en üst düzeyde takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

KUZEY IRAK REFERANDUMU

Pence'nin Kuzey Irak konusunda Türkiye'nin sağduyulu tutumunu övdüğünün vurgulayan Yıldırım "Kuzey Irak'taki referandum konusunda çok güçlü bir irade koydunuz" dedi. "Sağ duyulu davrandınız teşekkkür ederiz" dedi. Merkezi Irak hükümetine daha fazla destek vermenizi bekliyoruz" dedim. Kuzey Irak ile merkezi hükümetin anlaşma sağlaması için sizin de aktif desteğinize ihtiyaç var. Biz zaten gerekeni yapıyoruz" dedi. "Tabii ki katkı veririz" dedik." yorumunu yaptı.

Pence'nin İsrail'i ziyaret edeceğinin aktaran Yıldırım Türkiye'ye de davet ettiğini vurguladı.

SURİYE ÇAĞRISI

Suriye konusunda Cenevre görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptığını aktaran Yıldırım "DEAŞ'a karşı mücadelede birlikte hareket edeceğiz Suriye’de daha etkin olun. Bizimle işbirliği içinde olun dedik. 'Cenevre sürecini aktif hale getirin' dedik. Astana insiyatifinin cenevrenin alternatifi olmadığını söyledik. Ateşi düşürmek için bir formül olduğunu anlattık." dedi.

Görüşmenin ertelenmesi konusunda Türk tarafının anlayışı için Pence'nin teşekkür ettiğinin söyleyen Yıldırım şunları ifade etti:

"Teksas’taki katliamla ilgili taziyelerimiz ilettik. "Görüşmeyi iki kez değiştirme konusunda Çok büyük anlayış gösterdiniz" diye teşekkür etti. Terörün her türlüsünün insanlığın düşmanı olduğunu söyledik. Biz bunu en fazla zararını gördük. Sonuç olarak sürekli karşılıklı diyaloğun devam etmesini sorunların anlık müdahalelerle telefonlarla görüşmelerimiz devam edecek."

VİZE KRİZİ

Yıldırım vize kriziyle ilgili ise şunları söyledi:

"Vize konusunda bir kriz yaşandı. İlişkileri çok iyi noktaya getirelim derken vizeler kapandı. Bundan sonra normal seviyesine dönmesini bekliyoruz dedik. Genel atmosfer içerisinde samimiyetle güven çerçevesinde, Bir iradenin oluştuğunu gördük. Bundan sonraki tabii ki takibe bağlı. Ilerlemelieri takip edeceğiz. Başkan yardımcısının Türkiye’ye karşı olumlu bir bakış açısı olduğu izlenimini edindim.