Erdoğan ve Putin, İdlib'deki saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını destekledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam telefonla görüşerek, Suriye'nin İdlib kentinde geçen hafta düzenlenen saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını destekledikleri açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan Putin görüşmesinde başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

İki lider, Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkati çektiler. Kaynaklar görüşmede ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinildiğini de belirtti.

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Kaynakların verdiği bilgiye göre, görüşmede geçen hafta İdlib'de sivilleri hedef alan kimyasal saldırı da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladığını belirten kaynaklar, iki liderin, söz konusu saldırının "bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını desteklediklerini" de duyurdu.

Geçen hafta İdlib'de düzenlenen saldırıda çoğu çocuk onlarca sivil hayatını kaybederken Türkiye ve pekçok Batılı ülke saldırıda sarin ya da sarin benzeri bir maddenin kullanıldığının tespit edildiğini duyurmuş ve saldırıdan Esad yönetiminin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Esad yönetimi kimyasal silah kullanıldığı iddialarını reddetmiş olsa da, saldırının ardından ABD geçen Cuma günü İdlib yakınlarında bulunan ve saldırıyı düzenleyen uçakların kalktığı belirtilen bir askeri üssü vurmuştu. Bu saldırı ABD-Rusya ilişkilerinde ciddi gerilime neden olurken, Türkiye saldırıyı "Esad'ın işlediği suçlara karşı verilmiş doğru bir yanıt" olarak nitelendirmişti. Ancak Erdoğan bu saldırıyı yeterli bulmadığını da kaydetmişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildiğini belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasının önemine işaret eden iki liderin önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldığını söyledi.