AKP'nin TBMM Grup Başkanlığı'na Başbakan Yıldırım seçildi.

AKP'nin TBMM'de yapılan kapalı grup toplantısında Başbakan Binali Yıldırım partinin TBMM grup başkanı olarak seçildi. AKP'nin geçen Pazar günü yapılan olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan genel başkan seçilmiş, ayrıca tüzükte yapılan değişiklikle genel başkan vekilliği makamı getirilmişti.

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Yıldırım da Erdoğan'ın genel başkan seçilmesinin ardından Siyasi Partiler Kanunu uyarınca AKP TBMM Grup Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

AKP Grubu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Meclis'te basına kapalı olarak yapılan toplantıda Yıldırım 300 oyla yeniden Grup Başkanı seçildi.

Böylelikle Yıldırım şu anda Başbakan olmasının yanı sıra hem AKP Genel Başkan Vekili hem de Grup Başkanı sıfatlarını taşıyor