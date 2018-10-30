Gözler Meclis'te! Bütçe görüşmeleri başlıyor | Politika Haberleri

2019 bütçe görüşmeleri Meclis Plan Bütçe komisyonunda başlayacak.

TBMM'de bu hafta 2019 bütçesinin görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanırken, Genel Kurul da 701 sayılı kanun hükmünde kararnameyi ele alacak. Bütçenin genel sunumu geçen hafta Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılmıştı.

Komisyon bütçenin görüşmelerine bugün başlayacak ve ilk olarak 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporlarını ele alacak.

Görüşmeler kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı ve TBMM, Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı, Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu bütçeleri gündemde olacak.

TBMM Genel Kurulu'nda ise yarın OHAL döneminde çıkarılan 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ele alınacak.

Temmuz 2018'de yayımlanan ve son OHAL kararnamesi olarak bilinen 701 sayılı KHK ile kamudaki çeşitli kurumlardan 18,632 kişi görevlerinden ihraç edilirken, bazı dernek ve gazeteler kapatılmıştı.

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