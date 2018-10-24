Erdoğan ile Trump'ın görüşme tarihi belli oldu | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rahip Brunson krizinin çözülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ilk yüz yüze görüşmeyi 11 Kasım’da yapması planlanıyor. Erdoğan, 11-12 Kasım’da Paris Barış Konferansı için Fransa’ya gidecek.

Ziyaret kapsamında Erdoğan’ın Rahip Brunson’un tahliye edilmesinin ardından Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere ilk kez telefonda konuşan ABD Başkanı Donald Trump ile 11 Kasım’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; rahip Brunson’ın tutuklanmasıyla başlayan ve ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararıyla devam eden kriz süreci, Brunson’ın ülkesine dönmesiyle sonlanmıştı.

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İki liderin Paris’te yapacağı baş başa görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini, İdlib ve Münbiç’te anlaşmaya varılan yol haritasında gelinen son durumu, terörle mücadele kapsamında FETÖ elebaşının iadesini, PYD/YPG’ye verilen silahların yanı sıra tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın durumunu ele alması bekleniyor.

TRUMP, PUTİN, MACRON

Paris’teki konferans kapsamında 1. Dünya Savaşı’nı sona erdiren ateşkesin 100. yıldönümü anısına bir de tören ve etkinlik düzenlenecek.

Erdoğan’ın birçok hükümet ve devlet başkanının katılacağı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunması da planlanıyor. Erdoğan, bu süreçte BM Genel Kurulu için gittiği ABD’de birçok liderle bir araya gelirken Trump ile ikili görüşme yapmamıştı.

Türkiye ve ABD’den son dönemde “ilişkilerin normalleşmesi” yönünde karşılıklı açıklamaların yapılması dikkat çekiyor.

İki lider, geçtiğimiz pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirme kararlılıklarını teyit etmişti.

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