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"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?"

29.12.2017 - 09:12

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Olabilir, parti içinde konuşuruz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Olabilir, parti içinde konuşuruz" yanıtını verdi. Erkene alınmadığı taktirde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019 yılının Kasım ayında yapılaması öngörülüyor.

Seçimlerin ilk turunda adaylar yüzde 50'nin üzerinde oy alamazlarsa, ikinci turda en çok oy alan iki aday yarışıyor.

Tayyip Erdoğan, 2014 yılında yapılan seçimlerin ilk turunda yüzde 52 oy alarak halk oylaması ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

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Kılıçdaroğlu dün akşam HaberTürk televizyonunda katıldığı canlı yayında "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu yöneltilince şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Yeri ve zamanı gelince araştırmalar yapılır. Parti içinde bunu konuşuruz. Karar verilir."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamada, CHP ile seçim ittifakı yapmayacaklarını, ancak CHP'nin adayının seçimde ikinci tura kalması durumunda destekleyebileceklerini söylemişti.

SEÇİM İTTİFAKI

Seçim ittifakı tartışmalarıyla ilgili de Kılıçdaroğlu, "Demokrasiden yana kim varsa o paydada buluşacağız. Demokrasiden yana olanların en az yüzde 60'ı sağlaması lazım. Partiler arasında ittifak olmaz. Kanuna aykırı. İttifak belli bir düşünce çerçevesinde olur. Kim demokrasiyi savunuyorsa koşulsuz destek veririz" diye konuştu.

Türkiye'deki mevcut Siyasi Partiler Kanunu, partilerin kendi tüzel kişiliklerini koruyarak başka bir parti ile ittifak halinde seçime gitmelerine izin vermiyor. Ancak tek parti çatısı altında ve o partinin kimliği ile seçime gidilmesi söz konusu olabiliyor.

Ancak AKP'li yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş amacıyla önümüzdeki günlerde Parlamento'ya getirilecek olan uyum yasalarının içerisinde, partilerin kimliklerini koruyarak seçim ittifakı yapmalarına imkan verecek düzenlemenin de yer alabileceğini duyurmuşlardı.

Medyada, AKP ile MHP'nin ilk genel seçimlerde seçim ittifakı yapabileceğine dair çok sayıda yorum yer alırken, dün bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Partiler kimliklerini muhafaza ederek ittifak yapabilmeli. Hükümetle bunu görüşmek içinse daha zamanımız var" demişti.


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