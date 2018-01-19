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ABD hükümeti kapanmanın eşiğinde

19.01.2018 - 08:33

ABD'de federal hükümet bir kez daha "kapanmanın" eşiğine geldi.

ABD'de federal hükümet bir kez daha bütçe krizi nedeniyle "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi 19 Ocak Cuma gecesi dolacak.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların, federal hükümetin geçici olarak "kepenk kapatmasına" yaklaşık 30 saat kalmasına karşın bütçe konusunda anlaşmaya varamaması başta kamu çalışanları olmak üzere halkı endişelendiriyor.

Tarafların 30 günlük yeni bir geçici bütçe için hafta boyu sürdürdüğü müzakarelerin tıkanmasına, ABD’ye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtiliyor.

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Demokratlar, dördüncü geçici bütçeyi DACA programındaki yaklaşık 800 bin göçmenin ülkede yasal olarak kalmalarını sağlayacak maddeyi içermemesi halinde desteklemeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti ise geçici bütçenin DACA konusunda taviz vermeden geçmesini istiyor.

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, bu çerçevede DACA programının uzatılmasını içermeyen geçici bütçe tasarısını gün içinde oylamaya sunmayı planlıyor. Söz konusu bütçe önergesinin Temsilciler Meclisi’nin ardından ABD Senatosu’ndan da geçmesi gerekiyor ancak Cumhuriyetçiler Senato’da yeterli oya sahip değil.

100 sandalyeli Senato'da 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor. Bütçenin Senato’dan geçmesi için 60 “evet” oyu gerekiyor.

TRUMP: “DEMOKRATLAR HÜKÜMETİN KAPANMASINI İSTİYOR”

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili açıklamasında federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kapanmasından Demokratların sorumlu olacağını ifade etti.

Pennsylvania’da konuşan Trump, “Ben Demokratların hükümetin kapanmasını vergi indirimlerin gündemden düşmesi için istiyorlar çünkü çok iyiler. Demokratlar dahil olmak üzere hiçkimse vergi indirimlerinin bu kadar iyi işleyeceğini düşünmedi. Ama çok iyiler ve Demokratlar bu yüzden hükümetin kapanmasını istediğini düşünüyorum.” dedi.

Öte yandan, Demokrat liderler hem Kongre’yi hem Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin kontrol ettiğine vurgu yaparak, hükümetin kapanmasından partiler üstü önerileri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin sorumlu olacağını belirtiyor.

24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

 


Etiketler

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  • federal hükümet
  • bütçe krizi
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