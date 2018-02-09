ABD hükümeti ikinci kez kapandı

ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kapandı. Bir önceki kapanma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

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ABD bütçe görüşmeleri Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında DACA programı nedeniyle tıkanıyor.

DACA, ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan bir program ve Demokratlar DACA göçmenleri için vatandaşlık yolunu açacak bir düzenleme istiyor.

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