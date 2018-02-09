‹ Önceki Haber ABD borsalarında sert düşüş! ABD borsalarında sert düşüş! Sonraki Haber › "Yeni kurtarma paketine gerek olmayacak" "Yeni kurtarma paketine gerek olmayacak"

ABD hükümeti ikinci kez kapandı

09.02.2018 - 08:35

ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kapandı. Bir önceki kapanma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

##$HABER_1443876$##

ABD bütçe görüşmeleri Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında DACA programı nedeniyle tıkanıyor.

DACA, ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan bir program ve Demokratlar DACA göçmenleri için vatandaşlık yolunu açacak bir düzenleme istiyor.


Etiketler

  • bütçe
  • Beyaz Saray
  • federal hükümet
‹ Önceki Haber ABD borsalarında sert düşüş! ABD borsalarında sert düşüş! Sonraki Haber › "Yeni kurtarma paketine gerek olmayacak" "Yeni kurtarma paketine gerek olmayacak"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
113.362 Değişim: -0,79% Hacim : 940 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 112.813 09.02.2018 Yüksek 113.495
Açılış: 113.146
3,8139 Değişim: -0,38%
Düşük 3,8095 09.02.2018 Yüksek 3,8298
Açılış: 3,82845
4,6830 Değişim: -0,09%
Düşük 4,6758 09.02.2018 Yüksek 4,6946
Açılış: 4,68725
161,27 Değişim: -0,55%
Düşük 161,13 09.02.2018 Yüksek 162,66
Açılış: 162,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.