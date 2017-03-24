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"AB ile ilişkiler konusunda sürprizler olabilir"

24.03.2017 - 08:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Referandumun ardından AB ile ilişkiler konusunda sürprizler olabilir; siyasi ve idari alanda gözden geçirme olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda sürprizler olabileceğini belirterek, AB ile "siyasi ve idari alanda bir gözden geçirme" olacağını söyledi.

Dün akşam Kanal D/CNN Türk ortak yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan son dönemde başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bazı ülkelerle ve genel olarak Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

AB ile ilişkilerde son yıllarda bir gerileme yaşandığını, AB'nin Türkiye'yi liderler zirvesinin dışında bıraktığını belirten Erdoğan '16 Nisan'dan sonra sürprizlerle karşılaşabilirsiniz onlar da karşılaşabilir' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda hala yarım ağızla bir şeyler söylüyorlar. Türkiye artık bunları kabul edecek bir ülke değil. Sorun bizden kaynaklanmıyor. Sorun AB üyesi ülkelerin bir kısmından kaynaklanıyor. İngiltere ne yaptı? Referanduma gitti, adımını attı. Ben İngiltere'nin bu duruşunu takdir ediyorum...AB ile siyasi ve idari alanda gözden geçirme olur...Bizim yatırımcılarla işimiz yok ki bizim baştaki yöneticilerle işimiz var. Bizim yatırımcılarla hukukumuz ayrıdır" dedi.

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Erdoğan AB ile geri kabul anlaşmasının da gözden geçirilip geçirilmeyeceğinin sorulması üzerine "A'dan Z'ye herşeyi" ifadesini kullandı.

Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in de ilk konuşmasında kendisini eleştirmesini değerlendiren Erdoğan, "Alman Cumhurbaşkanı'na teessüf ediyorum. Beni hedef alan bir açıklama yaptı. Ben Almanya'yı eleştiriyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'a diktatör deme özgürlüğünüz var ama Erdoğan'ın faşist ya da nazi deme özgürlüğü yok. Kusura bakmasınlar, Erdoğan'a diktatör dediği sürece ben de onlara faşist diyeceğim."

Erdoğan, Almanya'nın Türk siyasetçilerin bu ülkede referandum konulu toplantılar yapmasına engel olmasını "Nazi dönemi uygulamalarına" benzetmiş, bu ifade Almanya siyasilerin sert tepkisine neden olmuştu.

Şu anda Almanya'ya herhangi bir ziyaretin gündeminde olmadığını da söyleyen Erdoğan, Alman istihbarat başkanının 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülencilerin olduğu konusunda ikna olmadığı şeklindeki açıklamasını da şu sözlerle eleştirdi:

"Bir istihbarat örgütünün başı böyle bir açıklama yapamaz. Burada Merkel ben bunu söylemedim diyemez, çıksın bunun hesabını sorsun...İstihbaratçı çağırır kime verecekse mesajını onunla görüşmesini yapar. Ama sen medyaya böyle bir açıklama yapamazsın. Yapılıyorsa bunun arkasında başka bir şey var. Bu Alman yönetiminin nereye oturduğunu gösteriyor. Bunun kararını verebilecek yer Türkiye'dir."

Dışişleri Bakanlığı da hafta içinde aynı konuyla ilgili tepkiyi iletmek üzere Alman maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME, RUSYA VE ABD'NİN YPG TAVRI

ABD yönetimlerinin seçim olan bir ülkenin yöneticileri ile görüşmeme gibi bir politikası olduğunu belirten Erdoğan, yeni ABD başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşme için temasların sürdüğünü kaydetti ve "Bu şekilde aldığımız mesajlardan şu çıkıyor, demek ki Mayıs ayı içerisindeki yüz yüze görüşme önem arz edecektir" dedi.

Erdoğan ABD yönetimi ile yapılacak görüşmelerde Suriye'deki Menbiç ve Rakka ve Irak'taki Musul konularının önemli olacağına dikkat çekti.

ABD ve Rusya'nın Suriye'deki Kürt gruplardan YPG ile ilişkilerini de değerlendiren Erdoğan, "Rusya'nın ve ABD'nin YPG'ye PYD'ye PKK'ya gösterdikleri ilgi bizi üzmektedir. Bunların bu arazilerden uzaklaştırılması lazım. Bu olmazsa bizim Suriye'deki görevimiz bitmiş olmuyor" dedi.

Türkiye PKK ile bağlantıları nedeniyle PYD/YPG'yi "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Rusya, ABD ve Türkiye genelkurmay başkanlarının biraraya gelerek bu konuları görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bunlar üzerinden hareket edeceğiz. Ondan sonra da nihai kararımızı veririz. Ama kimse Türkiye artık çekilsin diyemez. Rejim davet etti diye herkes her yere girmemeli. Bunu Türkiye ile konuşacaksınız" ifadelerini kullandı.

16 Nisan'da yapılacak referandum sonucuna ilişkin tahminleri de sorulan Erdoğan, anketlerde çıkan rakamlar hakkında detay vermedi ancak "Yüzde 52 ile milletim beni cumhurbaşkanı seçti...Yüzde 52'nin çok çok üzerinde bir evet bekliyoruz" dedi.


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