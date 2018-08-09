Zorunlu karşılıklarda değişikliğe dair tebliğ yayınlandı

Zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidilmesine dair tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi günü zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yaparak rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında Döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürmüştü.

BloombergHT'de yer alan habere göre; söz konusu değişikliğe ilişkin tebliğ Perşembe günkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2018/5)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 40’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

MADDE 2 – Bu Tebliğ 27/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.





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