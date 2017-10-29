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Zeybekci'den 'dolar' değerlendirmesi

29.10.2017 - 21:50

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kurda ve faizde ama özellikle kurda daha elle tutulur, itibarlı bir iyileşmenin önümüzdeki dönemde mutlaka olacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Dolar kurundaki yükselişe değinen Bakan Zeybekci, "Kurda spekülatif bir hareket var. Önümüzdeki dönemde bu spekülatif hareketin sonlanmasını ve normalleşme sürecinin tekrar başlamasını bekliyorum. Bazı spekülasyonlara tabi olan kurda ve faizde ama özellikle kurda daha elle tutulur, itibarlı bir iyileşme mutlaka olacak. Faiz de bunu takip edecek. Kurun yüzde 1,5-2'ye yakını zaten dolar endeksinde son 2 haftada görülen yükselişten kaynaklanıyor." diye konuştu.

Bakanlığının ekonomideki büyüme tahmininin sorulması üzerine, yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin şu an itibarıyla yüzde 9,6 olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "3. çeyrekte çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz" dedi.

"4. çeyrekte de güzel bir sonuç bekliyoruz. Yıl sonu toplamda yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentimiz var. Geçen sene üçüncü çeyrek büyümesinin eksi olması nedeniyle baz etkisi de var" diyen Bakan Zeybekci, "Yaklaşık 2-2,5 puan oradan geliyor. İhracat ve yatırımlar yine güçlü şekilde destek veriyor, ikinci sırada o var. Kapasite kullanım oranıyla üretimde güçlü bir destek var. Üçlü bu sırayla; ihracat, yatırımlar ve üretim. Tam bizim istediğimiz gibi" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda büyüme ve enflasyonla ilgili alınan önlemleri ve bundan sonraki döneme ilişkin planları görüştüklerini anlatan Bakan Zeybekci, hafta içinde tekrar bir araya gelmeyi planladıklarını bildirdi.

Bakan Zeybekci, "Enflasyon, talebin fazlalığından kaynaklanıyor ama tüketimi kısma mantığıyla yaklaşmak yerine, üretimi ve yatırımları artırma anlamında bir yaklaşımla bunun üzerine gitmemiz lazım. Böyle yaparsak doğru teşhis yapmış ve enflasyonla kalıcı mücadele etmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.


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