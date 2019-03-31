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Yılın ilk çeyreğinde 'altın' kazanç

31.03.2019 - 11:39
Yılın ilk çeyreğinde 'altın' kazanç | Piyasa Haberleri

Gram altın yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağladı. Altının gram fiyatı mart ayında 246,7 lirayla son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Geçen yılın aralık ayında başladığı yükselişini üst üste 4. aya taşıyan gram altın bu süreçte yatırımcısına yüzde 13,5 getiri sağlamayı başardı.

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı.

Yeni yılda özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 22 Mart'ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246,7 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarıyla bu seviyede tutunamayan gram altın mart ayını yüzde 3,2 primle 232,6 liradan tamamladı.

Bu performansıyla bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlayan gram altın geçen yıl aralık ayında başladığı yükseliş trendini de üst üste 4'üncü aya taşıdı. Gram altın geçen yılın aralık ayından bu yana ise 13,5 değer kazandı. 

223 LİRA ÖNEMLİ BİR DESTEK NOKTASI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar kurunun 5,55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda, doların güçlenme çabası ABD ile Çin arasındaki süreçle birlikte devam ederken piyasalarda oluşan iyimserliğin yurt içinde dolar/TL'nin 5,55 seviyesinin üzerinde seyretmesine neden olduğunu ifade eden Karadağ şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte, gram altın için TL varlıkların seyri ve dışarıda ABD-Çin görüşmeleri yakından takip edilmeli. Özellikle, dolar güçlenmeye devam ederse bu durum gram altının da yukarı yönde tepki vermesine neden olabilir. Gram altın için teknik olarak, 223 TL önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir. Daha önce bu seviyelerden aldığı destekle yukarı yönde tepki verdiği gözlemleniyor. Gram altın, 223 TL’nin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir."

Karadağ gram altının 236 TL’nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirterek, ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan ise dolar kurunun 5,50 lira üzerinde yerleşmiş olmasının teknik açıdan da gram altını desteklediğini belirterek, gram altında 235 lira seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 lira dirençlerine doğru yeni bir yükseliş hareketinin görülebileceğini söyledi.


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