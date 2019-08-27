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'Yeniden müzakere' beklentileriyle piyasalar pozitif

27.08.2019 - 09:15 | Son Güncelleme :
'Yeniden müzakere' beklentileriyle piyasalar pozitif | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerini yeniden başlatmak için ABD'li meslektaşlarını aradığını, görüşmelere yeniden ciddi bir şekilde başlayacaklarını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu ve Şi Cinping'in sakin tavrını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cuma günü taraflar arasında gerilimi artıran gelişmelerin ardından Trump'ın açıklamaları ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı umutları arttı. Söz konusu gelişmeyle piyasalarda olumlu fiyatlamalar yapıldığı, bununla birlikte belirsizliğin sürmesi ile yatırımcıların temkinli bir duruş sergilemeye devam ettiği görülüyor.

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Öte yandan dün Fransa'da düzenlenen 45'inci G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, liderlerin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve bölgede barışla istikrarın sağlanması konusunda aynı görüşü paylaştığı vurgulandı. Bildirgede, Ukrayna'ya ilişkin Fransa ve Almanya'nın somut çözüm bulmak için gelecek haftalarda bir zirve düzenleyeceği aktarılırken G7 ülkelerinin Libya'da kalıcı ateşkesi desteklediği ifade edildi.

Trump da nükleer anlaşma konusunda sorun yaşadığı ve yaptırımlar uyguladığı İran konusunda tavrını korurken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüşmek istemediğini, çok erken olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD'nin yaptırımları kaldırmazsa, Tahran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini vurguladı.

PAY PİYASALARI YÜKSELDİ

Ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağına dair umutlar ve dayanıklı tüketim malı siparişlerinin beklentilerin üzerinde artması ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 1,32 değer kazandı. Dolar endeksi dün 97,477 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 98 sınırından işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,4430 ile Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,52 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya'da geçen hafta Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasını vermesiyle zirveye ulaşan hükümet krizine çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bugün ikinci tur istişarelere başlayacak. Pay piyasalarında ise dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 geriledi. Avro/dolar paritesi ise 1,11 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Bu arada bugün açıklanan Almanya büyüme verisi, ekonominin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldığını ortaya koyarak, ülkeye dair resesyon kaygılarını üst sıralara taşıdı.

Asya tarafında ise ticaret müzakerelerine dair iyimser haberlerin etkisiyle dünkü kayıpların büyük ölçüde telafi edildiği görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.101,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün Asya seansında 6,3370'e kadar yükselmesine karşın yurt içi piyasaların açılması ile 5,81 seviyelerine gerilerken, bugün işlemlerin 5,81-5,83 bandından gerçekleştiği görülüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde en etkili faktör olmayı sürdürdüğünü, İran gelişmeleri doğrultusunda jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 97.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, 2. çeyrek konut fiyat satın alma endeksi 
16.00 ABD, haziran ayı FHFA Konut Fiyat Endeksi 
17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 
17.00 ABD, ağustos ayı Conference Board Tüketici Güveni 


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