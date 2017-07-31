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Yeni haftada piyasalar yoğun!

31.07.2017 - 09:34

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri trafiğinin etkili olacağı yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) kararları, açıklanan veriler ve şirket bilançoları piyasalardaki pozitif havayı destekledi. Cuma günü açıklanan 2'inci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,6 ile beklentilere yakın gelmesi sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, hisse bazlı hareketlerin etkisiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Açıklanan şirket bilançoları ve yoğun veri trafiğinin yanı sıra siyasi gelişmelerin de gündemi meşgul etmeye devam ettiği ABD'de, bu hafta tarım dışı istihdam verisi odak noktasında olacak. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve siyasi çekişmelerin yatırımcılar tarafından takip edildiğini belirterek, geçen hafta düşüşünü üst üste 3'üncü haftaya taşıyan dolar endeksinin 93,15 ile son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

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Avrupa tarafında, geçen haftanın son işlem gününde Avro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi hafif bir artış kaydederken, Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile beklentileri aştı. Açıklanan veriler sonrasında avro/dolar paritesi yüzde 0,64 yükselirken, pay piyasaları avrodaki değerlenmenin negatif etkisiyle günü düşüşlerle tamamladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,00 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin hafif üzerinde artması, Çin'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya göre gerilemesi ve Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından Asya piyasalarında karışık bir görünüm izleniyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurları ve BIST 100 endeksinde dalgalı bir seyir izlendi. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,2 gerilerken, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,64 değer kaybetse de önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,80 değer kazanarak 107.700 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta boyunca haber ve veri trafiğinin hem yurt içinde hem yurt dışında hareketli olacağını dile getirdi. Bu hafta yurt içinde perşembe günkü enflasyon verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya tarafından yarın açıklanacak Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odak noktasında olacağına değinen analistler, yurt dışında ise yarınki imalat sanayi PMI ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu yükseliş trendinin direncinin 109.000 seviyesine işaret ettiğini, olası düşüşlerde ise 106.500 ve 105.700 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini belirtti. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi 
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı işsizlik 
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı enflasyon 
16.45 ABD, temmuz ayı Chicago PMI 
17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları 
17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi 


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