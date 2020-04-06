Yeni hafta ne tür sinyaller üretiyor? | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda yeni hafta nasıl başladı, piyasalarda neler olabilir ve bize ne tür sinyaller üretiyor? İşte tüm gelişmeler…

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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