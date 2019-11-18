‹ Önceki Haber Çin 4 yıl sonra ilk kez faiz düşürdü Çin 4 yıl sonra ilk kez faiz düşürdü Sonraki Haber › ABD, Huawei'nin muafiyetini 90 gün daha uzatacak ABD, Huawei'nin muafiyetini 90 gün daha uzatacak

Yapı Kredi İTMK ihraç tavanını güncelledi

18.11.2019 - 12:22
Yapı Kredi İTMK ihraç tavanını güncelledi | Piyasa Haberleri

Yapı Kredi daha önce 1 milyar Euro olarak duyurduğu ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç tavanını 500 milyon Euro'ya güncelledi.

Yapı Kredi Bankası, 1 milyar Euro'ya kadar yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihraç başvurusunun tutarını 500 milyon Euro olarak güncelledi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızca 1 milyar Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar İTMK'nın yurt dışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 500 milyon Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir" denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.846 Değişim: 1,39% Hacim : 10.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 105.902 18.11.2019 Yüksek 107.222
Açılış: 105.902
5,7360 Değişim: -0,06%
Düşük 5,6938 19.11.2019 Yüksek 5,7483
Açılış: 5,7395
6,3521 Değişim: -0,10%
Düşük 6,2912 19.11.2019 Yüksek 6,3671
Açılış: 6,3582
271,16 Değişim: -0,17%
Düşük 269,46 19.11.2019 Yüksek 272,04
Açılış: 271,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.