Yapı Kredi İTMK ihraç tavanını güncelledi | Piyasa Haberleri

Yapı Kredi daha önce 1 milyar Euro olarak duyurduğu ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç tavanını 500 milyon Euro'ya güncelledi.

Yapı Kredi Bankası, 1 milyar Euro'ya kadar yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihraç başvurusunun tutarını 500 milyon Euro olarak güncelledi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızca 1 milyar Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar İTMK'nın yurt dışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzda yer alan ihraç tavan tutarı 500 milyon Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) şeklinde güncellenmiştir" denildi.

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