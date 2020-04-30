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Yabancı yatırımcı menkul kıymet istatistikleri açıklandı

30.04.2020 - 16:01 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı menkul kıymet istatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 24 Nisan haftasında net 150,4 milyon dolarlık hisse senedi, 327,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 4,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Nisan haftasında net 150,4 milyon dolarlık hisse senedi, 327,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 4,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Nisan itibarıyla 22 milyar 87,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 871,2 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 250,6 milyon dolardan 8 milyar 307,7 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 323,5 milyon dolardan 319,1 milyon dolara geriledi.

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