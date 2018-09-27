Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 137,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 18,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 117,6 milyon dolarlık DİBS sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Eylül haftasında net 137,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 18,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 117,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 25 milyar 246,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 26 milyar 223,9 milyon dolara yükseldi.

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Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 972,1 milyon dolardan 13 milyar 558,8 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 18,9 milyon dolarlık alışla 504,8 milyon dolardan 523,7 milyon dolara yükseldi.