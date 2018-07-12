Yabancı yatırımcı hisse sattı

Yabancı yatırımcıların DİBS portföyü 6 Temmuz haftasında 397.4 milyon dolar artarken, hisse portföyü 80.8 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 6 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 397.4 milyon dolar arttı.

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Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 80.8 milyon dolar azalış gösterdi.

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