‹ Önceki Haber Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ne kadar oldu? Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ne kadar oldu? Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

Yabancı yatırımcı hisse sattı

12.07.2018 - 14:50
Yabancı yatırımcı hisse sattı

Yabancı yatırımcıların DİBS portföyü 6 Temmuz haftasında 397.4 milyon dolar artarken, hisse portföyü 80.8 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 6 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 397.4 milyon dolar arttı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 80.8 milyon dolar azalış gösterdi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ne kadar oldu? Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ne kadar oldu? Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
89.345 Değişim: -2,13% Hacim : 11.670 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 88.169 12.07.2018 Yüksek 92.466
Açılış: 91.729
4,8495 Değişim: -0,56%
Düşük 4,7841 12.07.2018 Yüksek 4,9777
Açılış: 4,8767
5,6699 Değişim: -0,47%
Düşük 5,5957 12.07.2018 Yüksek 5,8200
Açılış: 5,69665
194,51 Değişim: -0,08%
Düşük 191,50 12.07.2018 Yüksek 198,83
Açılış: 194,66
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.