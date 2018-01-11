Yabancı yatırımcı hisse aldı

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 5 Ocak haftasında 35.5 milyon dolar, hisse portföyü 205.7 milyon dolar arttı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 5 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 35.5 milyon dolar arttı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 205.7 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 5 Ocak haftası itibarıyla 30.96 milyar dolardan 31.72 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 5 Ocak haftası itibarıyla 51.98 milyar dolardan 53.38 milyar dolara yükseldi.

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