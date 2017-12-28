Yabancı yatırımcı hisse aldı, DİBS sattı

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 22 Aralık haftasında 286.8 milyon dolar azaldı, hisse portföyü 110.5 milyon dolar arttı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 22 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 286.8 milyon dolar azaldı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 110.5 milyon dolar arttı. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 22 Aralık haftası itibarıyla 30.69 milyar dolardan 30.51 milyar dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 22 Aralık haftası itibarıyla 49 milyar dolardan 50.21 milyar dolara yükseldi.