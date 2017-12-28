‹ Önceki Haber Ertem, 2018 dolar/TL beklentisini açıkladı Ertem, 2018 dolar/TL beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Elektriğe zam geldi Elektriğe zam geldi

Yabancı yatırımcı hisse aldı, DİBS sattı

28.12.2017 - 15:38

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 22 Aralık haftasında 286.8 milyon dolar azaldı, hisse portföyü 110.5 milyon dolar arttı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 22 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 286.8 milyon dolar azaldı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 110.5 milyon dolar arttı. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 22 Aralık haftası itibarıyla 30.69 milyar dolardan 30.51 milyar dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 22 Aralık haftası itibarıyla 49 milyar dolardan 50.21 milyar dolara yükseldi.


‹ Önceki Haber Ertem, 2018 dolar/TL beklentisini açıkladı Ertem, 2018 dolar/TL beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Elektriğe zam geldi Elektriğe zam geldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.480 Değişim: 2,08% Hacim : 5.464 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 112.514 28.12.2017 Yüksek 114.542
Açılış: 112.514
3,7742 Değişim: -1,10%
Düşük 3,7656 28.12.2017 Yüksek 3,8249
Açılış: 3,8163
4,5133 Değişim: -0,60%
Düşük 4,5032 28.12.2017 Yüksek 4,5692
Açılış: 4,54045
156,86 Değişim: -0,77%
Düşük 156,50 28.12.2017 Yüksek 158,80
Açılış: 158,08
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.