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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

22.05.2020 - 15:46 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 15 Mayıs haftasında net 404,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 389,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 33 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mayıs haftasında net 404,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 389,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 33 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Mayıs itibarıyla 20 milyar 475,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 333,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 179,5 milyon dolardan 7 milyar 55,1 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 33 milyon dolarlık alışla 325,1 milyon dolardan 358,1 milyon dolara çıktı.


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