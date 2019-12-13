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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

13.12.2019 - 08:54
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 6 Aralık haftasında 156,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 40,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı, 13,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Aralık haftasında net 156,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 40,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 13,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Kasım ile biten haftada 31 milyar 402,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 10,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 713,4 milyon dolardan 15 milyar 823,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 40,9 milyon dolarlık alışla 369,1 milyon dolardan 410 milyon dolara yükseldi.


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