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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

03.10.2019 - 15:32
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 27 Eylül haftasında net 27.1 milyon dolarlık hisse senedi satarken; 150.2 milyon dolarlık DİBS ve 6.7 milyon dolarlık ŞBS aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Eylül haftasında net 27,1 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 150,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Eylül ile biten haftada 30 milyar 387,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 589,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 569,7 milyon dolardan 16 milyar 149,4 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 6,7 milyon dolarlık alışla 445,8 milyon dolardan 452,5 milyon dolara yükseldi.


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