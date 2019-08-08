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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

08.08.2019 - 14:56 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 2 Ağustos haftasında net 135 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 58,1 milyon dolarlık DİBS ve 12,6 milyon dolarlık ŞBS aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında net 135 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 58,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 429 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 345,4 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 314,9 milyon dolardan 15 milyar 881,3 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 12,6 milyon dolarlık alışla 452,6 milyon dolardan 465,2 milyon dolara çıktı. 


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