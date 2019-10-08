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Yabancı yatırımcı en çok bu hisseleri tercih etti

08.10.2019 - 11:26
Yabancı yatırımcı en çok bu hisseleri tercih etti | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcıların eylülde en çok tercih ettiği hisseler arasında BİM Birleşik Mağazalar, Halkbank ve Türk Hava Yolları öne çıkarken, satışlarda Pegasus, İş Finansal Kiralama ve Tekfen Holding ilk sıralarda yer aldı.

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi. AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da temmuz ve ağustos aylarında toplam 528 milyon dolarlık net satım yapan yabancı yatırımcılar eylülde bu satışların 311 milyon dolarlık kısmını geri aldı. Yabancı yatırımcının eylüldeki 311 milyon dolarlık alışı, ocak ayından bu yana en yüksek tutarlı alıma işaret etti.

Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri işlemlere bakıldığında ise eylül ayını toplamda 153 milyon dolarlık satışla tamamladıkları görüldü. 2018'in 9 ayında toplam 2,1 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, bu yılın aynı döneminde oldukça sınırlı tutarda satış tarafında yer almaları dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle eylülde Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz ayında başlayan faiz indirimine eylülde devam etmesi, enflasyonun tek haneye gerilemesi ve döviz kurlarının sakin seyrinin desteğini alan yabancı yatırımcının eylüldeki alımlarının, ekimde de devam edebileceği öngörülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve dünya genelinde etkili olan faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarını destekleyeceğini ifade etti.

Fed'in yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminin proaktif adımları ile Türk lirası varlıklarda sağlanan sakin seyrin yabancı yatırımcıları alım yönünde destekleyeceğini bildirdi.

YABANCILAR EYLÜLDE EN ÇOK BİM ALDI

BİM Mağazalar, 80,1 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Pegasus, 38,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde BİM Mağazalar'ı, 58,6 milyon dolar ile Halkbank, 44,7 milyon dolar ile Türk Hava Yolları, 39,9 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 35,5 milyon dolar ile Tüpraş izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Pegasus ardından eylülde en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 28,6 milyon dolar ile İş Finansal Kiralama, 20,6 milyon dolar ile Tekfen Holding, 17,5 milyon dolar ile Koza Altın ve 13,2 milyon dolar ile Turkcell oldu.


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