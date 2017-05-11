Yabancı 52 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 5 Mayıs haftasında 378.3 milyon dolar azaldı, hisse portföyü 52.2 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 5 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 378.3 milyon dolar azaldı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 52.2 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 5 Mayıs haftası itibarıyla 28.57 milyar dolar oldu. Verilere göre, 28 Nisan haftasında DİBS stoku 28.75 milyar dolar, arındırılmış giriş tutarı 739.4 milyon dolar olmuştu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 5 Mayıs haftası itibarıyla 44.12 milyar dolardan 43.9 milyar dolara geriledi.