‹ Önceki Haber İngiltere faiz kararını açıkladı İngiltere faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Rusya'dan buğday ithalatı başladı Rusya'dan buğday ithalatı başladı

Yabancı 52 milyon dolarlık hisse aldı

11.05.2017 - 15:30

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 5 Mayıs haftasında 378.3 milyon dolar azaldı, hisse portföyü 52.2 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 5 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 378.3 milyon dolar azaldı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 52.2 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 5 Mayıs haftası itibarıyla 28.57 milyar dolar oldu. Verilere göre, 28 Nisan haftasında DİBS stoku 28.75 milyar dolar, arındırılmış giriş tutarı 739.4 milyon dolar olmuştu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 5 Mayıs haftası itibarıyla 44.12 milyar dolardan 43.9 milyar dolara geriledi.


‹ Önceki Haber İngiltere faiz kararını açıkladı İngiltere faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Rusya'dan buğday ithalatı başladı Rusya'dan buğday ithalatı başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.114 Değişim: -1,12% Hacim : 5.825 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.015 11.05.2017 Yüksek 96.491
Açılış: 96.474
3,5792 Değişim: -0,21%
Düşük 3,5660 11.05.2017 Yüksek 3,5929
Açılış: 3,58665
3,8944 Değişim: -0,13%
Düşük 3,8851 11.05.2017 Yüksek 3,9052
Açılış: 3,8994
140,89 Değişim: 0,23%
Düşük 140,13 11.05.2017 Yüksek 141,57
Açılış: 140,56
1,0871 Değişim: 0,03%
Düşük 1,0840 11.05.2017 Yüksek 1,0893
Açılış: 1,08677
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.