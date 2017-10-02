Varlık Fonu borsada işlem yaptı mı?

Karadağ, Varlık Fonu'nun hisse senedi ve diğer piyasalarda şu an herhangi bir işlemi olmadığını belirterek, “Ama olmamasını da beklememek lazım” diye konuştu.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, Varlık Fonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Borsa İstanbul'da yeni halka arzlar olacağını belirten Karadağ, büyük şirketleri dolaştıklarını söyledi.

''DEVLER LİGİNDE TOP KOŞTURABİLECEĞİZ''

Karadağ, Türkiye'nin kurmakta geç bile kaldığı "Varlık Fonu" konseptinin hem OECD hem de G20 ülkelerinin neredeyse tamamına yakınında ekonomik bir aktör olarak aktif şekilde kullanıldığını söyledi. Uluslararası arenada ülkelerin hangi aktörleri varsa Türkiye'nin de aynı aktörlerle piyasalarda olması gerektiğini belirten Karadağ, "Türkiye Varlık Fonu da bunlardan biri. Biz bu alana girmezsek olmazdı." dedi.

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Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ, fonun önümüzdeki dönemde ulaşacağı 200 milyar dolar büyüklükteki aktifle 'devler liginde top koşturabileceğini ifade etti.

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SİYASETİN BİLECEĞİ BİR ŞEY''

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ, Varlık Fonu'ndaki yönetim değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Varlık Fonu, özel sektör prensiplerine göre çalışan ama kamuya ait bir şirket... Kamu kurumlarında yöneticilere ilişkin değişiklikler siyasi takdir kapsamındadır. Bunu çok büyütüp abartmamak lazım. Bu her kamu kurumunda oluyor. Başlangıç konseptindeki eleştiriler gibi, yönetime ilişkin revizyonlar da fazlaca gündem oluyor. Orada süreç devam ediyor. Tabii ki beklentilerle örtüşmeyen bir şeyler var ki böyle bir değişiklik ihtiyacı hissettiler. Ama onun detayı siyasetin bileceği bir şey." ifadelerini kullandı.

"DEĞERLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR''

Varlık Fonu'na devredilen varlıklarla ilgili ilave bir gündem bulunmadığını bildiren Karadağ, "Devredilen varlığın gündemi neyse şu anda aynı gündemi takip ediyoruz. Sadece o varlıkları bir değere dönüştürdük. Şu anda değerleme çalışmaları devam ediyor. Uluslararası standartlara uygun şekilde bağımsız denetim çalışmaları sürüyor. Neden? Yarın uluslararası yatırım bankalarının karşısına çıktığımızda aynı dille konuşalım diye... Benim aktifime, pasifime bakınca 'uluslararası standartta' denilmeli." ifadelerini kullandı.

"BORSA İSTANBUL'U VARLIK FONU ÖZELLEŞTİRECEK''

Karadağ, Varlık Fonu'nun döviz hareketlerine müdahale aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir soruya da şu karşılığı verdi:

"Kuruluşun tamamlandığı önümüzdeki dönemlerde piyasa dengeleme amacıyla uluslararası örneklerde de bahsedilen diğer fonksiyonlar yüklenecek ama geçtiğimiz dönemde bu tür operasyonlara henüz başlamadık. Başlamadan borsa yükseldi. İşte 'Varlık Fonu aldı da mı yükseldi, düştü, sat…' Şu an özellikle hisse senedi ve diğer piyasalarda herhangi bir işlemi yok Varlık Fonu'nun. Ama olmamasını da beklememek lazım. Uluslararası piyasalarda da, Türkiye piyasasında da yoğun olarak menkul kıymet işlemi, menkul kıymetleştirme, katılma belgelerinin satılması, işte büyük şirketlerin, Varlık Fonu'nun çoğunluk hisselerine sahip olduğu Borsa İstanbul'un halka arzı gibi faaliyetlerde bulunabilir. Borsa İstanbul'u Varlık Fonu özelleştirecek. Varlık Fonu, bunun gibi sermaye piyasası işlemleri yapacak. Piyasayı dengede tutma anlamında da sonraki dönemlerde zaman zaman geçici müdahaleleri olabilir ama şu an öyle bir şey yok. Fonun şu ana kadar herhangi bir operasyon işlemi olmadı."

BORSA İSTANBUL'DAN HALKA ARZ TURU

Borsa İstanbul'da yeni halka arzlar olacağını belirten Karadağ, şunları kaydetti: "Biz bu anlayışla aslında devrim gibi bir şey yaptık. Kotasyon Yönergesi'nde kar şartını değiştirdik. Şimdi biz burada halka arz çalışmaları kapsamında İSO 500, İSO İkinci 500 gibi büyük şirketleri dolaşıyoruz. Kişinin 1 milyar lira veya 1 milyar dolar büyüklüğünde şirketi var, işleri tıkırında... 'Sizi halka açalım' diyorsun. Kişi, 'Ya efendim, baş ağrım yok. Zaten Maliye denetliyor, siz bir de bana borsa, SPK denetimi falan getireceksiniz. Ağrısız başıma bela alacağım' diye düşünüyor. Kaliteli EBITDA'sı, kar marjı olan şirketler zaten para lazımsa uygun şartlarda bankalardan, başka yerden temin ediyor. Bizim istediğimiz nitelikteki şirketler kolay kolay gelmiyor. Halka açılmanın, bir borsa şirketi olmanın o şirkete uzun vadede getireceği faydalar, kazandıracağı değer kısa vadeli bakış açısı nedeniyle genellikle göz ardı ediliyor. Aslında bizim bu bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor."