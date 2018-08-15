Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı

Dünyaca ünlü yatırımcı Faber, "Bir miktar Türk hissesi alacağım. Bence Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyaca ünlü yatırımcı Marc Faber, Türk hisselerinde alım yapacağını açıkladı. AA'ya konuşan Faber, "Bir miktar Türk hissesi alacağım. Bence Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı" dedi.

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Faber, "Türkiye’nin elindeki Trump kartı NATO'dur" dedi.

Ünlü yatırımcı, Trump için "Ona, buna sataşıyor ama ortada hiçbir şeklide diplomasi yok. Trump dış politikada diplomasi yürütmüyor. Züccaciye dükkanındaki fil gibi" dedi.