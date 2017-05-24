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Ünlü yatırım gurusundan kritik 'Türkiye' tavsiyesi

24.05.2017 - 12:18

Ünlü yatırım gurusu Mark Mobius, Türkiye`ye yeni yatırım yapacaklarını açıkladı.

Gelişen piyasalar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı Mark Mobius, Türkiye'ye yeni yatırım yapacaklarını açıkladı. Franklin Templeton Investments'ta fon yönetmekte olan Mobius, "Yatırımcılar açıkça çalışabildiği ve ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabildikleri sürece Türkiye cazibesini koruyacak" dedi.

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Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler dikkat çeken Mobius, Bloomberg'e yaptığı açıklamalarda, "Erdoğan gelince ekonomi ve kurumsal yönetim gerçekten çok daha iyiye gitti. Türkiye'de fırsatlar oluşabilir." dedi.

Bunun yanı sıra Mobius, "İnsanlar hükümetle ilgili bir şey söylemekte çok isteksiz ancak biz hala yatırım pozisyonundayız ve gayet iyi iş yapan birkaç tane özel sermaye fonumuz var" dedi.

2016 ılı sonunda Franklin Templeton Investments, Doğtaş Kelebek Mobilya sermayesinin yüzde 1,69’unu borsadan alarak Türk mobilya sektörüne yatırım yapmıştı.

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