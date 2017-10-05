UniCredit'ten 'Türk Lirası' önerisi!

UniCredit Rus Rublesi karşısında Türk Lirası satışı tavsiyesinde bulundu.

İtalya'nın en büyük bankası, UniCredit'in analistlerinden Kiran Kowshik'in kaleme aldığı bir raporda, Petrol fiyatlarındaki düzeltmeden dolayı, 7 Eylül'de açılan Türk Lirası Rus Rublesi pozisyonunda karı al tavsiyesinde bulunuldu.

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UniCredit ruble karşısında -rublede Rusya'nın Türkiye'ye kıyasla güçlü dış dengesi ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle orta vadedeki pozitif görünümden dolayı- Türk Lirası satışı tavsiyesinde bulundu.

Gelişen piyasalara yönelik riskten kaçış algısının yükselmesiyle birlikte gelişen piyasa paralarının gelecek haftalarda bir miktar geçici baskı altında kalabileceğine değinen kurum, bu durumda rublenin tutunmasını ve TL'nin en fazla etkilenen gelişen piyasa paraları arasında olabileceğinin altını çizdi.

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