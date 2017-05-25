Turkcell'den temettü teklifine onay

Turkcell'in bugün gerçekleştirilen genel kurulunda 3 milyar lira tutarında temettü ödenmesi yönündeki teklif onaylandı.

Turkcell genel kurulunda 3 milyar TL'lik temettü teklifi onaylandı. Turkcell'in yüzde 51 hissesini elinde bulunduran Turkcell Holding hissedarlarının toplam 3 milyar lira tutarındaki kâr dağıtım teklifini genel kurul onayına sunmak için anlaşmaya vardığı dün açıklanmıştı.

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Turkcell'den ( TCELL ) bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, 3 milyar liralık temettü teklifinin bugün gerçekleştirilen genel kurulda onaylandığını söyledi.

Turkcell'den Nisan ayında yapılan açıklamada, temettü teklifinin genel kurulda onaylanması durumunda kâr payının 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık tarihlerinde üç eşit taksitte ödeneceği duyurulmuştu.

Turkcell hisseleri saat 1208'de yüzde 0.59 yükselişle 12.02 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.6 düşüşte.

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