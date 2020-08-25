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Türk Lirası Yabancının Radarında

25.08.2020 - 15:45
Türk Lirası Yabancının Radarında | Piyasa Haberleri

Bigpara yazarı ve Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı,"Türkiye'nin hem para piyasaları cephesinde hem de hisse senedi piyasaları cephesinde dünyada güçlü pozitif başlayan bir haftada, negatif ayrışma içinde olduğuna şahit oluyoruz" şeklinde belirtirken, "Çok uzun bir süre sonra bir grup yabancı yatırımcının Türk lirasını almak için izlemeye aldığını düşünüyorum" dedi.

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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