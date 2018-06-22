‹ Önceki Haber Türk karasularında 2-3 milyar dolarlık rüzgar santrali Türk karasularında 2-3 milyar dolarlık rüzgar santrali Sonraki Haber › ABD'li 35 banka 'stres testi'nden geçti ABD'li 35 banka 'stres testi'nden geçti

Türk Lirası seçim sonuçlarına nasıl tepki verebilir?

22.06.2018 - 14:50
Türk Lirası seçim sonuçlarına nasıl tepki verebilir?

Rabobank, seçim sonrasında Türk Lirası'nın nasıl tepki vereceğini öngörmenin zor olduğu şeklinde değerlendirdi.

Rabobank, 24 Haziran seçimleri sonrasında piyasa ve kurun olası yönüne ilişkin değerlendirmede bulundu. BloombergHT'nin haberine göre: pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin öneminin altının çizildiği raporda, seçim sonucunun Türk finans piyasaları ve reel ekonomi üzerinde önemli ölçüde etkili olacağı belirtildi. Seçim sonuçlarının piyasa etkisine ilişkin yatırımcı beklentilerinin ayrıştığı işaret edilen Rabobank raporunda, “TL ve yerel varlıkların nasıl tepki vereceğini öngörmek zor” ifadesine yer verildi.

##$HABER_1447008$##

Raporda, volatilitenin seçim sonrasında büyük bir ihtimalle artacağı ifade edilirken, gündem durulduğunda liranın istikrar kazanabileceği, hatta kayıplarının bir kısmını geri alabileceği vurgulandı.


‹ Önceki Haber Türk karasularında 2-3 milyar dolarlık rüzgar santrali Türk karasularında 2-3 milyar dolarlık rüzgar santrali Sonraki Haber › ABD'li 35 banka 'stres testi'nden geçti ABD'li 35 banka 'stres testi'nden geçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.852 Değişim: 0,84% Hacim : 4.906 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.451 22.06.2018 Yüksek 96.187
Açılış: 95.517
4,6789 Değişim: -0,87%
Düşük 4,6603 22.06.2018 Yüksek 4,7464
Açılış: 4,7201
5,4540 Değişim: -0,54%
Düşük 5,4277 23.06.2018 Yüksek 5,5241
Açılış: 5,48355
190,94 Değişim: -0,76%
Düşük 190,15 22.06.2018 Yüksek 193,66
Açılış: 192,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.