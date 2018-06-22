Türk Lirası seçim sonuçlarına nasıl tepki verebilir?

Rabobank, seçim sonrasında Türk Lirası'nın nasıl tepki vereceğini öngörmenin zor olduğu şeklinde değerlendirdi.

Rabobank, 24 Haziran seçimleri sonrasında piyasa ve kurun olası yönüne ilişkin değerlendirmede bulundu. BloombergHT'nin haberine göre: pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin öneminin altının çizildiği raporda, seçim sonucunun Türk finans piyasaları ve reel ekonomi üzerinde önemli ölçüde etkili olacağı belirtildi. Seçim sonuçlarının piyasa etkisine ilişkin yatırımcı beklentilerinin ayrıştığı işaret edilen Rabobank raporunda, “TL ve yerel varlıkların nasıl tepki vereceğini öngörmek zor” ifadesine yer verildi.

##$HABER_1447008$##

Raporda, volatilitenin seçim sonrasında büyük bir ihtimalle artacağı ifade edilirken, gündem durulduğunda liranın istikrar kazanabileceği, hatta kayıplarının bir kısmını geri alabileceği vurgulandı.