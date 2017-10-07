Türk Lirası Moskova Borsası'na giriyor

Moskova Borsası, 2018'in ortalarından itibaren Türk Lirası işlemlerine başlayacaklarını açıkladı.

Moskova Borsası gelecek seneden itibaren, Rus Rublesi karşılığında Türk Lirası ve Japon Yeni cinsinden de işlem yapılacağını duyurdu.

Reuters'a konuşan borsa yetkilisi Dmitry Piskulov, yen-ruble kurunun 2018 başında, lira-ruble kurunun ise 2018'in ortalarında işleme gireceğini söyledi.

Türk Lirası'na geçişte, son dönemde iki ülke arasında devam eden siyasi süreç ve pazar talebinin etkili olduğunu ifade eden Piskulov, "Dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkileri dolarizasyondan arındırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, yakında Vietnam Dong'unu da işlemlere almayı planladıklarını ancak Vietnam para birimi regülatörlerinin koyduğu kısıtlamaları çözmeye çalıştıklarını da aktardı.

Hâlihazırda ruble karşılığı, dolar, euro, sterlin, İsviçre Frangı, Belarus Rublesi, Kazak Tengesi ve Çin Yuanı işlem yapan Moskova Borsası, bir süredir rublenin küresel piyasadaki yaygınlığını artırmak için para birimi listesini genişletmeyi planlıyordu.

Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin zayıflamasının ardından düşük talep nedeniyle ruble/grivna kurunu kaldırmıştı.