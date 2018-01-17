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Türk hisseleri için 'risk' uyarısı

17.01.2018 - 13:16

VTB 2018'de Türkiye hisselerinde `ağırlık azalt' tavsiyesi verdi.

Rus yatırım bankası VTB Capital’a göre Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ile gelişen piyasalar (EM) ile kıyaslandığında Türkiye hisse senedi piyasasının riskleri getirisinden daha fazla. Rapor yayımlayan VTB Capital Analisti Akın Tüzün Türkiye’de hisse senetlerinin 2018 görünümünü "ince buz zeminde paten kaymaya" benzetti.

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Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Enflasyon ve faiz oranları çift hanelerde kalmaya devam ettiği, petrol fiyatları da varil başına 70 dolara yakın seyrettiği sürece Türkiye’de hisse senetlerinin EMEA’ye göre yüzde 28’den yüksek bir iskontoyla işlem görmesini bekliyoruz. Yıl boyunca dalgalı bir seyir ve alım-satım fırsatları görüyoruz ama yılın ilk kısmında yükselişlerde satış tavsiye ediyoruz. Türkiye için uzun vadeli, pozitif bir yatırım fırsatı görmüyoruz ama kısa vadeli yükseliş olasılığını göz ardı etmiyoruz. 2 yıllık tahvil faizinin yüzde 12-15, dolar/TL’nin 3,70-4,20 bandında işlem görmesini bekliyoruz. 

BIST-100 endeksinde 105.000 üzeri seviyelerde yükselişleri satış fırsatı olarak görsek de 120 bine kadar güçlü bir satış önermiyoruz. Rusya’da hisse senetlerinin görünümü 2018’de Türkiye’den daha olumlu. Türkiye’de son 5 yılda banka hisseleri sanayi hisselerine göre yüzde 50 iskontolu işlem gördü ve şimdi de yüzde 50’nin üzerinde iskontolu. 2018’de daha düşük bir büyüme ve daha düşük faiz oranları beklentisi ile bu iskonto oranının azalmasını bekliyoruz.

2018 sonunda yüzde 2,5 büyüme, yüzde 9 enflasyon, 4,20 seviyesinde dolar/TL ve yüzde 12 seviyesinde 2 yıllık tahvil faizi bekliyoruz. 


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